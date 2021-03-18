اسكواش - نور الشربيني إلى نهائي بلاك بول للمرة الثالثة بحثا عن اللقب الأول

الخميس، 18 مارس 2021 - 11:06

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

تأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا إلى نهائي بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش للمرة الثالثة في تاريخها بحثا عن اللقب الأول.

وتختتم منافسات بطولة بلاك بول للسيدات مساء اليوم الخميس في نسختها الرابعة بمجموع جوائز 175 ألف دولار.

وكانت نور الشربيني قد تغلبت على النيوزلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط دون مقابل.

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وتواجه نور الشربيني، الأمريكية أماندا صبحي في المباراة النهائية المقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

وتغلبت أماندا صبحي على المصرية سلمى هاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في نصف النهائي.

وكانت نور الشربيني قد وصلت إلى النهائي في أول نسختين وحصلت على الوصافة في المرتين.

خسرت نور الشربيني النهائي الأول أمام رنيم الوليلي بينما خسرت في المرة الثانية أمام هانيا الحمامي.

وتتصدر نور الشربيني التصنيف العالمي للشهر الخامس على التوالي.

وتنطلق منافسات بطولة بلاك بول في مصر للرجال بداية من الغد 19 مارس إلى 25 من الشهر نفسه.

اسكواش بلاك بول نور الشربيني
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