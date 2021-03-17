بايرن 1000.. ماكينات ميونيخ تمزق نسور لاتسيو

كرر بايرن ميونيخ انتصاره على لاتسيو إيابا في ملعب أليانز أرينا بالفوز 2-1 وحجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد تفوق ذهابا في الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما 4-1، ليسهل المهمة في الإياب، ويتأهل بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

سجل أهداف مباراة الإياب: روبرت ليفاندوفسكي وتشوبو موتينج للبافاري وماركو بارولو للنسور.

وينتظر بايرن ميونيخ القرعة يوم الجمعة المقبل لمعرفة هوية منافسه في ربع النهائي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي.

وأصبح بايرن ميونيخ ثالث نادٍ يسجل 1000 هدف في دوري أبطال أوروبا بعد ريال مدريد وبرشلونة.

فيما وصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 73 في دوري الأبطال ليعزز موقعه في ترتيب هدافي المسابقة تاريخيا خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.









































التشكيل

بدأ هانز فليك في حراسة المرمى بألكسندر نوبل بدلا من مانويل نوير، فيما قاد روبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

في المقابل فّضل سيموني إنزاجي الدفع بالكوسوفي فيدات موريتشي بدلا من تشيرو إيموبيلي.

تشكيل #ليلة_الأبطال - نوبل يحرس عرين بايرن ميونيخ.. موريتشي يقود هجوم لاتسيو pic.twitter.com/8G3hMmbjoN — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 17, 2021

وصف المباراة

بدأ لاتسيو اللقاء وعينه على هدف مبكر يسهل الأمور عليه من أجل تقليص فارق نتيجة الذهاب.

الأرجنتيني خواكين كوريا سدد كرة أرضية في الدقيقة التاسعة لكنها جاءت بعيدة عن مرمى نوبل.

رد بايرن ميونيخ جاء سريعا عن طريق تسديدة من ليروي ساني من الجهة اليمنى مرت بمحاذاة القائم الأيمن لـ بيبي رينا في الدقيقة 13.

وفي الوقت الذي هدأت فيه أحداث الشوط الأول، تحصّل ليون جوريتسكا على ركلة جزاء للبافاري بعدما تعرض للعرقلة من موريتشي داخل المنطقة أثناء تنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة 31.

انبرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي وسدد الركلة بنجاح على يمين رينا معلنا هدف تقدم بايرن في الدقيقة 33.

وأصبح ليفا أكثر لاعب مساهمة في تسجيل الأهداف في دوري الأبطال منذ الموسم الماضي برصيد 25 هدفا (سجل 20 وصنع 5).

كما صار الأكثر تنفيذا لركلات الجزاء دون إهدار في تاريخ دوري الأبطال برصيد 13 ركلة سجل جميعا.

الشوط الثاني

كاد ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني مبكرا بعدما توغل من الجهة اليسرى لكن تسديدته تصدى لها رينا في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 67 عاد البولندي لتهديد مرمى النسور بتسديدة أرضية قوية ارتدت من القائم الأيمن.

بعد 4 دقائق أشرك فليك، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج بدلا من ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 72 سجل الكاميروني من اللمسة الأولى ثاني أهداف البافاري بعد بينية متقنة من دافيد ألابا، ليودع الكرة في الشباك بسهولة.

هدف بايرن ميونيخ الثاني عن طريق تشوبو موتنيج بعد نزوله للملعب بدقيقة🔥#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/euB31LiU30 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 17, 2021

وفي الدقيقة 82 قلص البديل ماركو بارولو برأسية من ركلة ثابتة الفارق للاتسيو.

وكاد سيرجي جنابري أن يسجل الهدف الثالث من انفراد برينا بعد بينية من ساني لكن كرته مرت بجوار القائم.

انتهت المباراة ويواصل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه القاري.