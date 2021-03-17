وزير الرياضة: أقول لجماهير الزمالك لا تحزنوا.. واللجنة المؤقتة هي التي أقالت المدرب

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 23:02

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى جماهير الزمالك بشأن أوضاع النادي في الفترة الحالية.

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "قانونيا لم يكن لدينا رفاهية التفكير والاختيار في ظل الأزمات الكثيرة التي تعرض لها النادي، وكان هدفنا الحفاظ على كيان الزمالك وأنا ملتزم بذلك على المستوى الشخصي وعلى مستوى منصبي".

وأضاف "أوجه حديثي لجماهير الزمالك، منذ أشهر قليلة الحالة العامة كانت الحديث عن انهيار وضياع الزمالك وكان يجب أن نتدخل بشكل قانوني لحماية كيان ومؤسسة الزمالك، ولم يكن أمامنا سوى اتباع لائحة النادي".

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وأكمل "تم تعيين لجنة لإدارة النادي وتم تشكيل لجنة كرة من أبناء الزمالك وعليهم الحفاظ على النادي، وساعدناهم في الحصول على مستحقات مالية متأخرة للزمالك بالإضافة إلى تزويدهم ببعض الأفكار التي تفيد النادي بموارد مالية".

وأشار "اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي هي التي قررت إقالة المدير الفني للزمالك وتعيين آخر وهذا قرارهم ليس لنا دخل به".

واستمر في تصريحاته "الفترة الماضية كان هناك الكثير من القضايا من أنباء الزمالك خارج النادي ضد أشخاص من أبناء الزمالك داخل النادي والعكس، ولم نتطرق تماما لكل هذه الأزمات حفاظا على استقرار النادي".

وشدد "يجب أن تسير الأمور في الزمالك بشكل مستقر خلال الأشهر الأربعة المقبلة لحين موعد الانتخابات حتى يجد مجلس الإدارة الجديد الأمور على أفضل ما يكون".

وأتم تصريحاته "أكرر حديثي لجماهير الزمالك، لا تحزنوا فهدفنا هو الحفاظ على كيان النادي".

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