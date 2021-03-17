مؤتمر مورينيو: سون لن يسافر لـ كوريا في تلك الحالة.. ولست مستعدا لمناقشة خسارة الدربي

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 22:44

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام إن سون هيونج مين لن يكون بمقدوره المشاركة في لقاء دينامو زغرب غدا الخميس للإصابة.

ويحل توتنام ضيفا على الفريق الكرواتي لملاقات في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء: "لا أعلم متى سيعود سون لنا".

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وأضاف "إن كان هناك لاعبا مصاب ولا يستطيع لعب مباراة ودية أو رسمية فلا يهمنا إن كانت المباراة خاصة بنا أم لا".

وأردف "لذا إن وصلنا للأسبوع المقبل ومازال سون مصابا ونستطيع إثبات ذلك للاتحاد الكوري لكرة القدم فماذا سيفعل معهم هناك؟ لا شيء".

وأكمل المدرب البرتغالي "لذا إن كان اللاعب لا يستطيع اللعب لناديه فهو لا يستطيع اللعب لمنتخب بلده".

وسُئل مورينيو عن الهزيمة في دربي شمال لندن ضد أرسنال في ملعب الإمارات بهدفين لهدف وقال: "لست مستعدا لمناقشة ذلك السؤال".

وأكمل "لأن الأمر يتعلق بتحليل المباراة والأداء والأسباب خلف الهزيمة وهذه أمور لست مستعدا لمناقشتها بعد يومين أو ثلاثة وقبل 24 ساعة من مباراة هامة أخرى".

وتابع مورينيو "من السهل القول إننا لم نلعب جيدا وأن أدائنا لم يكن جيدا منذ الدقيقة الأولى، وما حدث في الشوط الثاني كان عبارة عن قرارات تحكيمية غير جيدة رغم أن مايكل أوليفر حكم جيد جدا لكنني لست محظوظا معه".

وشدد "لا توجد لدي مشكلة في تواجد مايكل في المباراة المقبلة لنا وأن يديرها تحكيميا فهو من أفضل الحكام في إنجلترا وفي أوروبا ولكنني لست محظوظا بقراراته معي".

وسُئل مورينيو عن موقف هاري كين من لقاء الخميس وأجاب "سيلعب المباراة لأن اللقاء مازال مفتوحا على مصراعيه، هذه مباراة هامة وهو سيلعب".

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