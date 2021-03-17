مؤتمر النني: أتدرب يوميا على التسديد.. وسأقبل بالتجديد لـ أرسنال فور العرض علي

تحدث محمد النني لاعب وسط أرسنال عن كواليس عودته للفريق، وسر تطوره الكبير مؤخرا وحجزه لمكان أساسي في التشكيل.

محمد النني كان حاضرا في المؤتمر الصحفي للقاء أرسنال مع أوليمبياكوس في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

النني تحدث عن هدفه في مباراة الذهاب، وتدربه يوميا على التسديد. تحدث أيضا عن التجديد لـ أرسنال، والتواجد مع منتخب مصر في التوقف المقبل.

وكل ما يلي على لسان محمد النني في المؤتمر الصحفي..

"حسنا، هدفي كان هاما جدا للفريق لأنه جعلنا في وضعية أفضل كثيرا بالمواجهة. هكذا قال لنا المدرب".

العودة لـ أرسنال

"توقعت العودة لـ أرسنال، لأنني دائما أريد التواجد في النادي الأكبر. وأنا سعيد للتواجد في أرسنال".

"حين كنت مٌعارا، كنت أفكر دائما في العودة والتواجد بالقائمة والمشاركة كثيرا مع أرسنال مثلما هو الحال حاليا".

"من أجل العودة لأرسنال، عملت على نفسي بجِد في بشيكتاش. أعدت بناء نفسي لأعود إلى أرسنال أقوى".

"قبل العودة لأرسنال، لم يتحدث أرتيتا معي، لكن بعد العودة، تحدث معي وقال أننا نلعب بطريقة مختلفة الآن، وأنني إذا لم أكن أفهم أي شيء بخصوص طريقة اللعب، فعلي أن آتي وأسأله عنها في أي وقت".

محمد النني قضى الموسم الماضي مٌعارا لنادي بشيكتاش التركي.

سر التطور

"أتدرب بقوة يوميا لأتواجد في التشكيل الأساسي لأرسنال وأكون جاهزا كلما قرر ميكيل أرتيتا الدفع بي".

"أتدرب يوميا على التسديد بعد كل تدريب. وأنا سعيد لذلك، لأنني كلما أسجل الأهداف وأساعد فريقي على الفوز أشعر بشعور جيد وأنني أتحسن".

"هدفي المفضل؟ بالتأكيد هو هدفي في برشلونة لأنه كان أول أهدافي مع أرسنال وفي دوري أبطال أوروبا".

ميسي مصر

أحد الصحفيين سأل النني عن رد فعله على تلقيبه بـ ميسي مصر، فقال ضاحكا "ميسي مصر؟ حسنا، أريد العمل دائما بقوة لإسعاد جماهيري وأصدقائي وأسرتي، وحين أسمع شيئا جيدا من الجماهير، فهذا يجعلني سعيدا بالتأكيد".

مواجهة أوليمبياكوس

"شاهدنا أجزاء من مباراتنا أمام أوليمبياكوس في الموسم الماضي. تحدثنا قبل مباراة الذهاب بأن علينا الأخذ بالثأر من لقاء الموسم الماضي وأن نكون حذرين كي لا يتكرر هذا السيناريو. والفوز بثلاثية في الذهاب، قد يسهل الأمر علينا".

"تنتظرنا مباراة كبيرة أمام أوليمبياكوس. هم فريق جيد وسيلعبون وهم يعلمون أنهم لن يخسروا أي شيء، لذلك نعلم بأن المباراة لم تحسم".

"نعم تحدثت مع أحمد حسن (كوكا)، هو صديقي وأتحدث معه دائما".

أرسنال ودع بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي على يد أوليمبياكوس بعد الفوز ذهابا بهدف.

وسيغيب كوكا عن اللقاء بعد تعرضه للإصابة في مباراة أوليمبياكوس الأخيرة بالدوري.

منتخب مصر

"الحمد لله إن البلد التي سنسافر إليها ليست في المنطقة الحمراء (كينيا)، بالتالي لن يكون هناك مشكلة في السفر ثم العودة بعدها مباشرة".

منتخب مصر يلعب مع منتخبي كينيا في كينيا، وجٌزر القُمر في مصر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

التجديد لـ أرسنال

"بالنسبة لي أنا دائما أدين بالولاء إلى أرسنال، وإذا طلب أرسنال مني تمديد التعاقد، سأوافق على الفور".

عقد محمد النني مع أرسنال ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

عن اختيار أوديجارد كقائد للنرويج

"أوديجارد لاعب مميز، ويملك شخصية رائعة، وأنا فخور باختياره قائدا للنرويج. سبق وارتديت شارة قيادة منتخب مصر وكان هذا شعورا رائعا، لذلك أنا سعيد له لأنه يستحق ذلك، وأتمنى له التوفيق ومزيد من التطور".

ويلتقي أرسنال مع أوليمبياكوس على ملعب الإمارات مساء غد الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال فاز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف في اليونان، ويحتاج لتفادي الخسارة بهدفين للتأهل.