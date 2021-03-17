ثأر لخسارته ضدهم قبل أيام.. إشبيلية يرد الصفعة لإلتشي

فاز إشبيلية على إلتشي بهدفين دون مقابل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مباراة مؤجلة من الجولة 2 للدوري الإسباني.

تقدم يوسف النصيري في الدقيقة 43، وأضاف فرانكو فاسكيز في الدقيقة 89.

وحول النصيري عرضية سوسو في المرمى ليسجل الهدف الأول.

وأضاف فاسكيز الهدف الثاني بشكل رائع بكعب قدمه بعدما حول عرضية أوليفر توريس الأرضية في شباك إدجار باديا.

الانتصار رفع رصيد إشبيلية للنقطة 54 ليحتل المركز الرابع من 27 مباراة.

بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 24 في المركز السابع عشر.

ورد إشبيلية خسارته من إلتشي قبل أيام، حين خسر بنتيجة 2-1 في الجولة 26 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

أما هدف النصيري فيعد الخامس برأسه في الدوري ليكون الدولي المغربي أكثر من سجل بالرأس في الدوري هذا الموسم.

ووصل لهدفه رقم 15 في الدوري.

وحافظ ياسين بونو على نظافة شباكه في المباراة، ليكون إشبيلية قد حافظ على شباكه في 6 مباريات من آخر 9.

ويواجه إشبيلية فريق بلد الوليد في الجولة المقبلة، بينما يلعب إلتشي ضد خيتافي.