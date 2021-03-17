في الجول يكشف - كيف يفكر الأهلي قبل الانتقالات الصيفية.. المعارون أولوية وأسماء ليست جديدة للصفقات

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 21:57

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني التحضير لفترة الانتقالات الصيفية المقبل من الآن.

أحمد حمدي عبد القادر

النادي : سموحة

عمار حمدي

النادي : الاتحاد السكندري

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

ملفات كثيرة على طاولة الجهاز الفني للأهلي بشأن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكيف سيتحرك النادي الأحمر خلالها لدعم صفوفه بكل قوة.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي وجهازه الفني بقيادة موسيماني للاستعداد لفترة الانتقالات المقبلة.

ملف المعارين

الملف الأول الذي يعكف موسيماني على دراسته في الوقت الحالي هو اللاعبين المعارين من النادي الأهلي إلى الفرق الأخرى.

ويتابع موسيماني كل لاعبي الأهلي المعارين لفرق الدوري لتقييم وضعهم وحسم موقفهم سواء بالعودة للفريق الأحمر في الموسم المقبل أو استمرارهم في الإعارة.

ويكثف الجهاز الفني للأهلي متابعة كل من أحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وعمار حمدي المعار للاتحاد السكندري، وأحمد حمدي عبد القادر المعار لسموحة.

وذلك من أجل حسم موقفهم قبل نهاية الموسم لمعرفة من منهم سيعود للفريق ومن سيستمر في الإعارة، خاصة وأن الثلاثي يقدم مستوى جيد في الدوري حتى الآن.

ملف الراحلين

الأمر الثاني الذي يدرسه الجهاز الفني بقيادة موسيماني هو من سيرحل عن الفريق في الموسم المقبل.

وسيحاول موسيماني الاستقرار على الأسماء التي سترحل عن الفريق في الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

الصفقات الجديدة

حتى الآن لم يحدد الجهاز الفني للأهلي الأسماء المطلوبة للتعاقد معها في الموسم المقبل، ويرى أن الأولوية هي لحسم موقف المعارين.

وبعد حسم موقف المعارين والراحلين والاستقرار على شكل قائمة الفريق للموسم المقبل سيحدد الجهاز الفني طلباته ويقدمها لإدارة النادي لبدء التحرك لضمها.

ولا يزال هناك اسمين لم يخرجا من دائرة اهتمامات الجهاز الفني للأهلي وقد يجدد محاولة ضمهما في الموسم المقبل.

الاسم الأول هو جاستون سيرينو نجم صنداونز الجنوب الإفريقي وصانع الألعاب الأوروجواياني الذي كان قريبا من الانضمام للقلعة الحمراء في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الأهلي وصنداونز على المقابل المالي.

والاسم الثاني هو كريم فؤاد ظهير أيمن إنبي المعار له من نادي النجوم ولاعب منتخب مصر الأولمبي.

وارتبط اسم كريم فؤاد أكثر من مرة بالانتقال للأهلي، كذلك أكد وكيله في أكثر من مرة أن اللاعب رغبته الأولى هي الانتقال للقلعة الحمراء.

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