انتهت ليلة الأبطال - تشيلسي (2)-(0) أتليتكو مدريد.. الزٌرق إلى ربع النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدفين.

ق. 92 جووول ثاني لـ تشيلسي. إيميرسون من أول لمسة فور نزوله يسجل الثاني.

ق. 81 طرد سافيتش بعد الاعتداء على أنطونيو روديجير بالمرفق.

ق. 76 كريستيان بوليسيتش يشارك بدلا من حكيم زياش.

ق. 69 تبديل أخير من سيميوني بدخول توماس ليمار بدلا من كيران تريبيير.

ق. 65 إصابة لـ كورت زوما بعد سقوط خاطئ على قدمه. واللاعب يتلقى العلاج.

ق. 61 مرتدة تصل إلى فيرنر الذي يراوغ ويسدد بيسراه فوق المرمى.

ق. 59 لويس سواريز يغادر والدفع بـ أنخيل كوريا.

ق. 58 أووه زياش يواصل الإمتاع. تمريرة من جيمس إلى زياش على حدود منطقة الجزاء. المغربي استلم الكرة وسدد كرة R2 رائعة، تصدى لها أوبلاك بصعوبة.

ق. 55 موسى ديمبيلي يشارك بدلا من يانيك كاراسكو.

ق. 48 حكيم زياش يستخلص الكرة بشكل رائع ويمرر بينية إلى تيمو فيرنر الذي ينفرد من الجهة اليمنى ويسدد، لكن أوبلاك تصدى لها.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول ماريو هيرموسو بدلا من رينان لودي في صفوف أتليتكو مدريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تصويبة خطيرة من ماتيو كوفاسيتش مرت بجانب مرمى أوبلاك بقليل.

ق. 38 تصويبة من جواو فيليكس وتصدي من إدوارد ميندي.

ق. 33 جوووول أوول في اللقاء. انطلاقة من فيرنر على الجهة اليسرى وعرضية أرضية، قابلها حكيم زياش بتصويبة مباشرة بيمناه في مرمى أوبلاك.

ق. 25 كاراسكو يسقط داخل منطقة الجزاء بعد شد من أزبليكيويتا والحكمل ا يحتسب شيء.

ق. 21 تصويبة من ريس جيمس لكن فوق المرمى.

ق. 11 تصويبة من ماركوس ألونسو بجانب القائم.

بداية المباراة