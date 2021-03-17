تشكيل ليلة الأبطال - نوبل يحرس عرين بايرن ميونيخ.. موريتشي يقود هجوم لاتسيو

يبدأ ألكسندر نوبل في حراسة مرمى بايرن ميونيخ أمام لاتسيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز في العاصمة الإيطالية روما 4-1 ليضع قدما في ربع النهائي قبل مواجهة أليانز أرينا.

ويغيب مانويل نوير عن اللقاء بالإضافة إلى كينجسلي كومان ودوجلاس كوستا وكورنتين توليسو.

في المقابل يبدأ الجزائري محمد فارس في مركز الظهير الأيسر بصفوف لاتسيو.

وفضّل سيموني إنزاجي الدفع بالكوسوفي فيدات موريتشي في الهجوم بدلا من الهداف تشيرو إيموبيلي الذي يبدأ على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

حراسة المرمى: ألكسندر نوبل

الدفاع: لوكاس هيرنانديز – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – بينامين بافارد

الوسط: يوزوا كيميتش – ليون جوريتسكا

أمامهم: سيرجي جنابري – توماس مولر – ليروي ساني

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

وجاء تشكيل لاتسيو كالآتي:

حراسة المرمى: بيبي رينا

الدفاع: شتيفان رادو – فرانشيسكو أتشيربي – آدم ماروسيتش

الوسط: مانويل لازاري – سيرج ميلينكوفيتش سافيتش – جونزالو إسكلانتي – لويس ألبرتو – محمد فارس

الهجوم: خواكين كوريا – فيدات موريتشي

الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق 3 أهداف يساوي تأهل بايرن ميونيخ لربع النهائي.

بينما يحتاج لاتسيو للفوز بفارق 4 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل.