بمشاركة دي ماريا.. باريس سان جيرمان يتخطى ليل بثلاثية في كأس فرنسا

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 20:59

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - باريس سان جيرمان

حجز باريس سان جيرمان أولى مقاعد ربع نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز على ليل بثلاثية دون مقابل في دور الـ 16 على ملعب حديقة الأمراء.

ويواصل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بفضل أهداف: ماورو إيكاري وثنائية كيليان مبابي.

وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بشكل كامل بعدما تعرض منزله لعملية سطو في حضور عائلته أثناء مواجهة اللاعب لنانت في الدوري الفررنسي مطلع الأسبوع الحالي. (طالع التفاصيل)

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أصحاب الأرض تقدموا بشكل مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق ماورو إيكاردي مستفيدا من عرضية ارتدت من يد الحارس وأسكنها الشباك بسهولة.

صاحب الهدف الأول خرج بسبب الإصابة وشارك بدلا منه كيليان مبابي في الدقيقة 39.

وبعد دقيقتين سجل كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصّل عليها، وأسكنها في أقصى الزاوية اليسرى.

وقبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء، أهدر التركي يوسف يازيتشي ركلة جزاء تصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ببراعة محافظا على شباكه.

كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع استطاع أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لباريس بعد مجهود فردي من منتصف الملعب، وسدد الكرة (لوب) فوق الحارس.

صاحب الـ 13 لقبا (رقم قياسي) سينتظر القرعة لمعرفة هوية منافسه في ربع النهائي بعد انتهاء مباريات دور الـ 16 في السابع من أبريل المقبل.

باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا كأس فرنسا ليل
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