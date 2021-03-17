بعد استقالة سالم.. الزمالك يعين الدردير رئيسا لمنظومة النادي الإعلامية

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي

قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك تعيين عمرو الدردير رئيسا للمنظومة الإعلامية بالنادي.

ويأتي تعيين عمرو الدردير، بعد استقالة عصام سالم من منصبه منذ أيام الذي شغله في الفترة المقبلة.

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة عماد العزيز، الشكر لعصام سالم على ما بذله من جهد في الفترة الماضية.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – إدارة الزمالك تطالب بتقرير عن أسباب هزيمة الترجي وتوضيح حول "المشاكل بين اللاعبين" مستشار الزمالك المالي: لست مسؤولا عن الكرة وهذا ما شتت اللاعبين.. والجهاز السابق تعامل بـ "ضعف شخصية" كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية النقاز: تحدثت مع الشعباني عن نقاط ضعف وقوة الزمالك.. ليست لدي مشاكل مع النادي أو اللاعبين أمير عبد العزيز يكشف أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. وتواصله معه قبل عودته

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وخسر الزمالك، أمس الثلاثاء، من الترجي بهدف على ستاد القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين، خلف الترجي المتصدر بـ 10 نقاط، ومولودية الجزائر بـ8 نقاط، بينما يقبع تونجيث في المركز الأخير بنقطة واحدة.

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
ثأر لخسارته ضدهم قبل أيام.. إشبيلية يرد الصفعة لإلتشي 4 دقيقة | الدوري الإسباني
فرج عامر لـ في الجول: لا مانع من ضغط الدوري بشرطين.. ومتمسكون برأينا بشأن تكلفة المسحات 17 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف - كيف يفكر الأهلي قبل الانتقالات الصيفية.. المعارين أولوية وأسماء ليست جديدة للصفقات 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - بايرن ميونيخ (0) (0) لاتسيو.. ساني يهدد مرمى رينا 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - تشيلسي (0)-(0) أتليتكو مدريد.. بداية المباراة 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طارق قنديل لـ في الجول: الأهلي اقترح تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات الكأس خلال اجتماع اتحاد الكرة 54 دقيقة | الدوري المصري
لابورتا: برشلونة وأنا نحبك يا ميسي.. وكومان لديه ثقة الإدارة ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ليلة الأبطال - نوبل يحرس عرين بايرن ميونيخ.. موريتشي يقود هجوم لاتسيو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك