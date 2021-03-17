"عرض مدى الحياة".. تقرير: الكشف عن خطة برشلونة للتجديد مع ميسى

بدأت إدارة برشلونة الجديدة برئاسة جوان لابورت العمل على ملف التجديد لليونيل ميسي نجم الفريق.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وبحسب صحيفة "إل كونفدينشيال" الإسبانية فإن إدارة النادي الكتالوني تنظر للميسي كـ "لاعب أساسي في الفريق رغم تقدمه في السن".

وكشفت الصحيفة أن النادي يأمل في أن يوافق ميسي على خفض راتبه لكي يجدد عقده.

وأوضحت أن الإدارة ترغب في أن يُخفض ميسي عقده بنسبة 30% مع الفريق.

إلا أنها ستعوضه عن ذلك.

إذ ستقدم الإدارة عرضا للاعب لـ "مدى الحياة" وهو ما يعني ارتباط اللاعب بالنادي وحصوله على راتب حتى بعد اعتزاله.

وأكد التقرير أن الإدارة تُقدر أهمية ميسي ووجوده في الفريق باعتباره أحد مصادر الدخل الهامة للنادي، وأن تجديد له يعد من أولوية.

وكانت صحفية "تايمز" البريطانية أشارت في تقرير سابق لها إلى أن إدارة مانشستر سيتي، ستقدم عرضا لميسي لمدة 10 سنوات، متضمنة فترة للعب مع الفريق ثم العمل كسفير لمجموعة "سيتي جروب" المالكة للنادي.

وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي مع برشلونة.

ميسي (33 عاما) لعب مع برشلونة هذا الموسم في 36 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 12.

ويحتفل ميسي بعيد ميلاده الـ34 في شهر يونيو المقبل.

وفاز ميسي مع برشلونة بـ 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 بطولات لدوري أبطال أوروبا.

وفرديا، فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات.