رئيس الإسماعيلي يمنح كافة الصلاحيات للجنة الفنية

منحت إدارة الإسماعيلي اللجنة الفنية لإدارة فريق الكرة كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الفريق للمسار الصحيح.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي: "إبراهيم عثمان رئيس النادي منح الصلاحيات الكاملة للجنة الفنية التي تضم كل من علي أبو جريشة وعماد سليمان وأشرف خضر".

وأضاف "رئيس النادي أيضا فوض النائب أحمد عثمان للتنسيق مع اللجنة الفنية في اتخاذ القرارات الفنية والإدارية التي تصب في مصلحة الإسماعيلي وفريق الكرة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ولم يحقق الدراويش سوى انتصار وحيد في المسابقة حتى الآن وتعرض للهزيمة سبع مرات.