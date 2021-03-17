تأكد غياب كافاني عن مواجهة يونايتد وميلان

تأكد غياب إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه المقبلة ضد ميلان بسبب الإصابة.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكر الموقع الرسمي ليونايتد اليوم الخميس أن كافاني لم يستطع إكمال المران الأخير للفريق قبل استقلال الطائرة المتوجهة إلى إيطاليا للقاء ميلان.

وبناء عليه لم يسافر كافاني رفقة الفريق فيما استعاد الشايطين الحُمر خدمات بول بوجبا وديفيد دي خيا ودوني فان دي بيك.

وكان أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أكد عودة كافاني وأن قرار سفره سيكون بناء على المران الأخير للفريق وهو ما لم يستطع المهاجم الأوروجوايائي إكماله.

ويستعد يونايتد لمواجهة ميلان غدا الخميس في ملعب سان سيرو في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد التعادل بهدف لمثله في أولد ترافورد في لقاء الذهاب.

ويحتاج يونايتد للتعادل إيجابيا بأكثر من هدف لمثله أو الفوز بأي نتيجة للتأهل لربع النهائي.