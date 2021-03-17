مؤتمر سولشاير: لم أكن محظوظا بأي قرعة مع يونايتد.. ومباريات الكؤوس خادعة

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن فريقه لم يكن محظوظا بنتائج القرعة في البطولات التي يخوضها منذ توليه المسؤولية قبل عامين.

ويستعد يونايتد لمواجهة ميلان غدا الخميس في ملعب سان سيرو في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد التعادل بهدف لمثله في أولد ترافورد في لقاء الذهاب.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "لقد رأينا مدى صعوبة المباراة الأسبوع الماضي ونحن بحاجة لتقديم أفضل مستوى لنا للتأهل".

وواصل "لم نكن محظوظين بأي قرعة منذ أن توليت المهمة".

وتابع "أستمتع دائما باللعب خارج ملعبنا في لقاء الإياب وهذا يعني الكثير عندما نستطيع تسجيل هدفا".

ويحتاج يونايتد للتعادل إيجابيا بأكثر من هدف لمثله أو الفوز بأي نتيجة للتأهل لربع النهائي.

وعن النجاح في مباريات الكؤوس قال المدرب النرويجي: "عندما ترى الثقافة ترى التقدم ودور الآخرون هو تقييم التحسن".

وتابع "نحن نهدف للتحسن والفوز بالبطولات ولكن أحيانا البطولات تخفي ما يحدث حقا في النادي، المركز في الدوري هو ما يحدد إن كنت تتقدم أم لا لأنه في الكؤوس يمكن أن تكون محظوظا أو غير محظوظ".

وشدد "بالطبع نهدف للفوز بالبطولات ولهذا نلعب كرة القدم".

وتابع "ليس الفوز بالكأس يعني إننا عدنا لكن التقدم التدريجي لصدارة الدوري هو ما سيوضح ذلك، في بعض الأحيان قد يخفي تأهلك في الكأس تقدمك الحقيقي".

وعن مستقبل ديوجو دالوت المعار لميلان لموسم قال سولشاير: "الخطة الموضوعة له هي أن يكون لائقا لفترة طويلة بسبب كثرة إصاباته عندما كان معنا".

وأتم "إنه يلعب الآن لناد كبير وكان موسما جيدا له أنا سعيد بتطوره وهو لاعبنا ونتطلع لاستعادته".