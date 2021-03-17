مؤتمر راشفورد: لن نكون سعداء سوى بالفوز بالدوري الأوروبي.. نريد السيطرة على مواجهة ميلان
الأربعاء، 17 مارس 2021 - 18:04
كتب : FilGoal
قال ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد إن فريقه يريد الفوز بلقب الدوري الأوروبي لتعويض ما حدث من إقصائه من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.
ماركوس راشفورد
النادي : مانشستر يونايتد
ويستعد يونايتد لمواجهة ميلان غدا الخميس في ملعب سان سيرو في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد التعادل بهدف لمثله في أولد ترافورد في لقاء الذهاب.
وبسؤاله ماذا يعني له الفوز بالدوري الأوروبي قال راشفورد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء: "هذا هو هدفنا عندما تم إقصائنا للأسف من دوري الأبطال".
وتابع "لن نكون سعداء بأي شيء آخر سوى الفوز بالدوري الأوروبي وسنبذل قصارى جهدنا".
وعن مواجهة ميلان قال اللاعب الإنجليزي: "إنها مباراة كبيرة وأنا متفائل، ما قدمناه في المباراة الأولى أظهر قدرتنا على تقديم أداء جيد في ظل الظروف الصعبة والآن نتطلع للسيطرة على مباراتنا المقبلة ضد ميلان".
ويحتاج يونايتد للتعادل إيجابيا بأكثر من هدف لمثله أو الفوز بأي نتيجة للتأهل لربع النهائي.