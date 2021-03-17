المقاولون لـ في الجول: لا نية لإلغاء الدوري.. واجتماع موسع مع الشركة الراعية

كشف محمد عادل فتحي المشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب عن نتائج الاجتماع الذي جرى صباح اليوم الأربعاء.

وعقدت أندية الدوري الممتاز، اجتماع مع اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء، للحديث عن مصير مسابقة الدوري والأزمات التي تواجه الأندية.

وقال محمد عادل فتحي المشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون لـFilGoal.com: "الدوري مستمر ولم نناقش فكرة إلغاءه، واللجنة الثلاثية نفت لنا الأمر جملة وتفصيلا".

وأضاف "كنا نبحث عن حلول، منها تحمل ضغط المباريات على أن تنتهي المسابقة يوم 30 سبتمبر المقبل، بدلا من نهايتها في نوفمبر، ما يؤثر على الموسم الجديد".

اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الأندية صباح اليوم الأربعاء، كشفوا في بيان رسمي عن توصلهم لاتفاق فيه مع الأندية على استمرار الدوري "مضغوطا" والتوصل لعقد اجتماع مع الشركة الراعية للأندية في وقت لاحق.

ويحتل المقاولون العرب حاليا المركز الـ13 برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.