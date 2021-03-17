مؤتمر بيولي: لننس نتيجة الذهاب أمام مانشستر يونايتد.. استعدنا إبراهيموفيتش وبن ناصر

طالب ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

كما أعلن تواجد زلاتان إبراهيموفيتش والجزائري إسماعيل بن ناصر في قائمة الفريق لمباراة الإياب المقرر إقامتها غدا الخميس.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كل المباريات التي لعبنها جعلتنا ننضج، نريد الآن التأهل، مررنا بالكثير هنا ونريد الفوز، ونعلم أننا سنواجه العديد من الصعوبات، هم فريق صلب".

وأضاف "لم يخسروا مباراة منذ فترة طويلة، وعلينا إيجاد الجودة والشخصية لنكون أفضل، من الصعب التبنؤ، كانوا أكثر حدّة في الذهاب لكننا حافظنا على الاستحواذ، نتيجة الذهاب لن تؤثر على المباراة، علينا أن نكون أخطر".

وتابع "إبراهيموفيتش وبن ناصر سيتواجدان في القائمة، وأنا سعيد بعودتهم، غدا سنقرر هل سيتواجد دافيدي كالابريا وأنتي ريبيتش ورافائيل لياو وأليسيو رومانيولي".

ميلان استعاد في لقاء نابولي الأخير خدمات التركي هاكان تشالهان أوجلو والكرواتي أنتي ريبيتش والفرنسي ثيو هيرنانديز بعدما غابوا عن لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

وأكمل "سنرى هل بإمكان إبراهيموفيتش أن يبدأ اللقاء، بالطبع لن يلعب المباراة بأكملها، لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا، هو وسيمون كايير أضافا قوة للفريق وتحسننّا بفضلهما".

وردا على تواجد إدينسون كافاني في قائمة الشياطين الحمر: "هو لاعب كبير، لم أدربه من قبل، إبراهيموفيتش بطل، أنا متمسك به".

وأتم عن توديع الفرق الإيطالية لدوري أبطال أوروبا: "في أوروبا هناك المزيد من الإيقاع والجودة. لعبنا بشكل مثالي في مانشستر، وليس من السهل العثور على مثل هذه الملاعب في إيطاليا. يجب أن نتطور في جوانب عديدة".