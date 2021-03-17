مصيلحي لـ في الجول: الدوري سيستمر مضغوطا.. وسنتحمل تكلفة المسحات حرصا على اللاعبين

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 17:27

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي - رئيس الاتحاد السكندري

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن استمراره في التكفل بمصاريف المسحات الطبية للاعبي فريقه حرصا على سلامتهم.

وقال مصيلحي في تصريحات لـFilGoal.com: "أرى أن لا جديد في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة. بالفعل المباريات مضغوطة وكنا نلعب كل ٧٢ ساعة، وهذا شئ مرهق للاعبين، وبالتاكيد أثر على الأمور البدنية للاعبين وزادت الاصابات بالأندية".

وأضاف "بالنسبة لتحمل الأندية للمسحات، الموضوع عالق مع اللجنة المسؤولة عن اتحاد الكرة".

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وأتم "نحن كناد يحافظ على لاعبيه، وهي الأهم بالنسبة لنا. قررنا أن نستمر في إجراء المسحات على حسابنا مؤقتا، لحين حل تلك الأزمة مع اتحاد الكرة".

اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الأندية صباح اليوم الأربعاء، كشفوا في بيان رسمي عن توصلهم لاتفاق فيه مع الأندية على استمرار الدوري "مضغوطا" والتوصل لعقد اجتماع مع الشركة الراعية للأندية في وقت لاحق.

الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

في الدوري الاتحاد السكندري
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