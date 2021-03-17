كرة يد - بحضور الخطيب.. الأهلي يستعيد كأس مصر للسيدات ويهزم الزمالك في النهائي

استعاد فريق الأهلي لسيدات كرة اليد بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-20 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وحضر اللقاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤوف عبد القادر رئيس النشاط الرياضي.

واستعاد الأهلي -البطل التاريخي للمسابقة- لقبه بعد غيابه عن النهائي الموسم الماضي.

أما الزمالك فحقق وصافة البطولة للعام الثاني على التوالي، بعد خسارته أمام سبورتنج في نهائي الموسم الماضي.

وتقدم الأهلي في النتيجة بالشوط الأول بفارق هدفين حتى وصلت النتيجة إلى 10-7 في منتصف الشوط الأول.

وفي الربع ساعة الثانية من الشوط الأول نجحت سيدات الأهلي في زيادة فارق الأهداف حتى انتهى الشوط بتقدم الأحمر 18-13.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني إلى ما يقرب من ساعة كاملة بسبب حضور عدد من جماهير الزمالك للقاء بين شوطي المباراة.

وشهد الشوط الثاني دفاع أقوى من الجانبين مما تسبب في قلة الأهداف وانتهاء المباراة بفوز الأهلي 27-20 في النهاية.

وكان سبورتنج قد حصل على برونزية كأس مصر هذا الموسم بعد التغلب على الشمس 27-25 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.