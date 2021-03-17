مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال ضمن المرشحين لتدريب الفريق.. والمقاصة يرد

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 16:34

كتب : ياسر الشريف وحامد وجدي

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي، أن إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة، مرشح لتولي تدريب الفريق.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com، أن مصير المدير الفني الحالي، البوسني دراجان يوفيتش، مرتبط بقبول جلال للمهمة من عدمه.

وأكمل "نرغب في خروج الفريق من أزمته الحالية وتدهور النتائج".

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وسبق لجلال اللعب لصفوف الدراويش، وعمل لفترة كمدير كرة بالنادي.

في المقابل، رد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة: "لن نسمح برحيل إيهاب جلال، لن تجد مدربا مثله كل يوم".

وكشف "بعض الوسطاء تحدثوا معنا حول انتقال جلال لتدريب الإسماعيلي، رفضنا بشكل محترم".

وأتم "يوجد شرط جزائي بيننا وبين إيهاب جلال، لكن لن نستخدمه والمدرب كذلك لن يستخدمه".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ولم يحقق الدراويش سوى انتصار وحيد في المسابقة حتى الآن وتعرض للهزيمة سبع مرات.

أما مصر للمقاصة، فيحتل المركز السادس بـ 24 نقطة.

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