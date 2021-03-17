انتهت سيدات كرة اليد - الأهلي (27)-(20) الزمالك.. نهاية المباراة

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد سيدات

تستضيف صالة الشباب والرياضة بمدنية 6 أكتوبر المباراة النهائي لكأس مصر لسيدات كرة اليد بين الأهلي والزمالك.

ووصل الزمالك إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على الوصافة النسخة الماضية أمام سبورتنج.

أما الأهلي البطل التاريخي للمسابقة فعاد مجددا للنهائي بعد فوزه على سبورتنج في نصف النهائي.

أخبار متعلقة
كرة يد - اكتمال المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو.. وصعود درامي تاريخي لـ البرتغال كرة يد – فيزبريم المجري يعلن توقيع عمر يحيى خالد له لمدة 4 سنوات كرة يد – الزمالك والأهلي ينهيان الدور الأول في الصدارة كرة يد - هتلر لـ في الجول: أجري جراحة في الإمارات هذا الأسبوع.. وأعود خلال 3 أشهر

======

نهاية المباراة بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز 27-20 أمام الزمالك

ق57 حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي، والأحمر متقدم 25-20

ق50 متبقي 10 دقائق والأهلي متقدم 23-18

ق45 هدف جديد للزمالك والنتجية 22-17 للأهلي

ق40 تقدم الأهلي 21-15

استئناف المباراة وانطلاق الشوط الثاني بعد ساعة من نهاية الشوط الأول

محاولات من أمن صالة 6 أكتوبر خروج جماهير الزمالك التي حضرت بين شوطي المباراة وتأخر انطلاق الشوط الثاني 30 دقيقة حتى الآن

تأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب تواجد جماهيري من الزمالك وحوار مع أمن الملعب

نهاية الشوط الأول

ق30 الأهلي يتقدم 18-13

ق25 هدف جديد من الأهلي والتقدم 16-11

ق24 سهيلة تقلص الفارق وتقدم الأهلي مستمر 14-9

ق18 التونسية سندس حشانة توسع الفارق للأهلي 11-7

ق15 منتصف الشوط الأول والتقدم للأهلي 10-7

ق10 النتيجة تقدم الأهلي 7-5

ق2 دعاء حلمي تتقدم للأهلي 1-0

انطلاق المباراة

كرة يد سيدات الأهلي سيدات الزمالك كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
رأسية زازا تقود تورينو لـ "ريمونتا" غائبة منذ 938 مباراة في الدوري الإيطالي أمام ساسولو 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر سولشاير: لم أكن محظوظا بأي قرعة مع يونايتد.. ومباريات الكؤوس خادعة 21 دقيقة | أوروبا
شريف إكرامي: الانتصار أعطانا المزيد من الثقة.. لا نشغل بالنا بما يقال وسعيد بتواجدي في بيراميدز 36 دقيقة | إفريقيا
كرة يد - بحضور الخطيب.. الأهلي يستعيد كأس مصر للسيدات ويهزم الزمالك في النهائي 39 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر راشفورد: لن نكون سعداء سوى بالفوز بالدوري الأوروبي.. نريد السيطرة على مواجهة ميلان 45 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: لا نية لإلغاء الدوري.. واجتماع موسع مع الشركة الراعية 48 دقيقة | الدوري المصري
محمد فاروق: انتصارات بيراميدز تعكس مجهود الفريق في الفترة الماضية 48 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر بيولي: لننس نتيجة الذهاب أمام مانشستر يونايتد.. استعدنا إبراهيموفيتش وبن ناصر ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك