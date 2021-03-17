سكاي: يوفنتوس يأمل في استعادة ديبالا بعد التوقف الدولي

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

ديبالا يحتفل بهدف يوفنتوس الأول في جنوى

يأمل يوفنتوس في استعادة باولو ديبالا بعد فترة التوقف الدولي بعد غياب الفترة الماضية للإصابة.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكشفت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن ديبالا من المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولي مع بداية الشهر المقبل.

ويتأخر يوفنتوس بفارق 10 نقاط عن إنتر متصدر الدوري وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.

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وأشار تقرير سكاي إلى أن بيرلو يبحث إمكانية إعادة ديبالا إلى المنافسات بعد انتهاء التوقف الدولي المقبل.

وأضاف التقرير إلى استمرار ديبالا في تورينو مع تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يساهم ديبالا هذا الموسم سوى بهدفين فقط في الدوري الإيطالي وخاض 11 جولة فقط في المسابقة.

وكان ديبالا الموسم الماضي قد ساهم بـ 22 هدفا في 33 مباراة في الدوري الإيطالي بتسجيل 11 هدفا وصناعة مثلهم.

ويغيب خوان كوادرادو وميريح ديميرال وأليكس ساندرو وأرون رامسي وديبالا بسبب الإصابة.

يوفنتوس ديبالا
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