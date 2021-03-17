مودريتش: أظهرنا أمام أتالانتا تعطشنا لمواصلة تحقيق الانتصارات

يرى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه أظهر تعطشه لمواصلة الانتصارات حين جدد فوزه على أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وعبر إلى ربع النهائي.

واختير مودريتش كأفضل لاعب في اللقاء الذي انتهى بالفوز 3-1 بعدما لعب المباراة بأكملها وأهدى كريم بنزيمة التمريرة الحاسمة لتسجيل الهدف الأول.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة للغاية. فريق أتالانتا يركض كثيراً ويضغط في كل أنحاء الملعب وعلى مدار المباراة".

وأضاف "كان علينا اللعب على المستوى نفسه، فعلنا ذلك كله منذ البداية ونحد سعداء جداً بالتأهل لربع النهائي".

وأكمل النجم الكرواتي "كان من المهم التأهل إلى الدور ربع النهائي، لأننا لم ننجح في ذلك في الموسمين الماضيين".

وتابع "لقد أظهرنا أمام أتالانتا تعطش الفريق لمواصلة تحقيق الانتصارات. بإمكاننا تحقيق المزيد".

وأوضح "جاء الهدف الأول في لحظة مهمة. كنا نعلم أنه يتعين علينا الضغط لتسجيل هدف يمنحنا المزيد من الثقة لبقية المباراة".

وعن حالته البدنية، قال مودريتش "أشعر أنني بحالة جيدة جداً، أقول دائما إنه لا يجب النظر إلى عمر اللاعب وإنما إلى أدائه على أرض الملعب".

وأتم "ما زلت متعطشاً لمواصلة تقديم أشياء جيدة والتنافس على أعلى مستوى رغم كل ما حققته، أشعر انني بحالة جيدة حقا".

وجدد ريال مدريد فوزه على أتالانتا بعد أن هزمه ذهابا في بيرجامو بهدف وحيد، ليفوز 4-1 في مجموع المباراتين.

أهداف ريال مدريد سُجلت بواسطة كريم بنزيمة، وسيرخيو راموس، وماركو أسينسيو. فيما سجّل لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد.

ليعود ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد أن غاب عنه الموسمين الماضيين.

وبات ريال مدريد أول فريق إسباني يتأهل إلى ربع النهائي بعد خروج إشبيلية وبرشلونة، في انتظار تحدد موقف أتليتكو مدريد بمباراته أمام تشيلسي مساء الأربعاء.