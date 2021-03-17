غياب كوكا عن مواجهة أولمبياكوس أمام أرسنال بسبب الإصابة
الأربعاء، 17 مارس 2021 - 13:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي أولمبياكوس غياب أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق عن مواجهة أرسنال في الدوري الأوروبي.
أحمد حسن كوكا
النادي : أولمبياكوس
ويحل أولمبياكوس ضيفا على أرسنال مساء غدا الخميس في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وكان كوكا قد تعرض للإصابة في مواجهة لاريسا في الدوري اليوناني والتي انتهت بفوز أولمبياكوس بهدف دون رد.
Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Άρσεναλ. / The squad players selected ahead of the match against @Arsenal. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UEL #ARSOLY #Football #FootballGame #SquadList @EuropaLeague pic.twitter.com/O0SEEHQjQO— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 17, 2021
وخرج كوكا مصابا في الدقيقة 36 بعد تسجيله هدف الفريق الأول في مواجهة لاريسا.
وكان كوكا قد شارك في أخر ربع ساعة من مواجهة أرسنال التي انتهت بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وشارك كوكا في 28 مباراة مع فريقه هذا الموسم وساهم في 16 هدفا حتى الآن.
ونجح كوكا في تسجيل 12 هدفا وصناعة 4 آخرين.