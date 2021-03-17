غياب كوكا عن مواجهة أولمبياكوس أمام أرسنال بسبب الإصابة

أعلن نادي أولمبياكوس غياب أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق عن مواجهة أرسنال في الدوري الأوروبي.

ويحل أولمبياكوس ضيفا على أرسنال مساء غدا الخميس في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان كوكا قد تعرض للإصابة في مواجهة لاريسا في الدوري اليوناني والتي انتهت بفوز أولمبياكوس بهدف دون رد.

وخرج كوكا مصابا في الدقيقة 36 بعد تسجيله هدف الفريق الأول في مواجهة لاريسا.

وكان كوكا قد شارك في أخر ربع ساعة من مواجهة أرسنال التي انتهت بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك كوكا في 28 مباراة مع فريقه هذا الموسم وساهم في 16 هدفا حتى الآن.

ونجح كوكا في تسجيل 12 هدفا وصناعة 4 آخرين.