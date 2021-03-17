رغم رباعية الذهاب في لاتسيو.. ساني يحذر: المفاجآت واردة بلقاء الإياب

لا يستبعد ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ حدوث أي مفاجأة في مباراة فريقه ضد لاتسيو بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بايرن فاز بمباراة الذهاب بنتيجة 4-1 في إيطاليا ووضع قدما في ربع النهائي.

وقال ساني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها مباراة في دوري الأبطال، الجميع يعلم أنه من الممكن حدوث أي شيء".

وأضاف "لاتسيو فريق قوي ولديه لاعبين جيدين. نحن جميعًا متحمسون للغاية ونريد أن نكمل من حيث توقفنا بعد مباراة الذهاب".

وعن اندماجه مع الفريق الذي انضم إليه من مانشستر سيتي الصيف الماضي، أوضح "أشعر بتحسن طوال الوقت، كما كان لدي الوقت للتعرف على طريقة لعب الفريق".

وأتم "نحن نتعامل بشكل جيد للغاية خارج الملعب. كل واحد منا يقبل التحدي وهذا يمكن أن يكون مفيدا للجميع".