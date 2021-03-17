تقرير: الاتحاد الإيطالي يحقق بشأن إهانة ثيو هيرنانديز لحكم مواجهة نابولي الأربعاء، 17 مارس 2021 - 12:55 كتب : FilGoal ثيو هيرنانديز - ميلان - إنتر في إيطاليا الدوري الإيطالي نرشح لكم أخر الأخبار مودريتش: أظهرنا أمام أتالانتا تعطشنا لمواصلة تحقيق الانتصارات 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا غياب كوكا عن مواجهة أولمبياكوس أمام أرسنال بسبب الإصابة 27 دقيقة | أوروبا كارتيرون يرد عبر في الجول على تقارير "اشتباك اللاعبين": قلت لهم إنني أتحمل مسؤولية المباراة 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا رغم رباعية الذهاب في لاتسيو.. ساني يحذر: المفاجآت واردة بلقاء الإياب 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا تقرير: الاتحاد الإيطالي يحقق بشأن إهانة ثيو هيرنانديز لحكم مواجهة نابولي 58 دقيقة | الدوري الإيطالي تقرير: إنتر يلغي المؤتمر الصحفي بسبب العزل الصحي ساعة | الدوري الإيطالي دي بروين يبرز دور الخط الخلفي في انتصارات سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا موسيماني من الكونغو الديمقراطية إلى جنوب إفريقيا مباشرة.. وموقف الرباعي المحترف ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كارتيرون يرد عبر في الجول على تقارير "اشتباك اللاعبين": قلت لهم إنني أتحمل مسؤولية المباراة كاراجير: صلاح مثل كين فوت على نفسه الفرصة.. هل يفضل اللعب لسان جيرمان بدلا من ليفربول؟ الإسماعيلي لـ في الجول: ندرس الأنسب للجهاز الفني وكافة الحلول لاستغلال فترة التوقف أمير عبد العزيز يكشف أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. وتواصله معه قبل عودته النقاز: تحدثت مع الشعباني عن نقاط ضعف وقوة الزمالك.. ليست لدي مشاكل مع النادي أو اللاعبين الأكثر مشاهدة 1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 سيراميكا كليوباترا 2 وادي دجلة انتهت الدوري المصري 1 طلائع الجيش 1 الإسماعيلي انتهت دوري أبطال أوروبا 3 ريال مدريد 1 أتالانتا انتهت دوري أبطال أوروبا 2 مانشستر سيتي 0 مونشنجلادباخ انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 الزمالك 1 الترجي انتهت دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - لاتسيو لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - تشيلسي - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - نابولي لم تبدأ 19:45 الدوري الإيطالي - تورينو - ساسولو لم تبدأ 16:00 كأس الكونفدرالية - نامونجو - بيراميدز بعد قليل 15:00 الدوري الأوروبي - ميلان - مانشستر يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - أرسنال - أولمبياكوس لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - دينامو زغرب - توتنام هوتسبر لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - مولده - غرناطة لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - شاختار دونتسك - روما لم تبدأ 19:55 قد ينال إعجابك