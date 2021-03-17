دي بروين يبرز دور الخط الخلفي في انتصارات سيتي

أبرز كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي دور الخط الخلفي الانتصارات التي يحققها الفريق السماوي والتي تقربه من حصد أكثر من بطولة هذا الموسم.

وتأهل سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي دور الـ16 على بروسيا مونشنجلادباخ.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يكون الأمر أسهل بالنسبة للمهاجمين عندما لا نستقبل أهدافا".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم دائما عندما تكون مستقرا كدفاع وكفريق، فهذا يمنح الفريق بأكمله الثقة".

وواصل "إنه لأمر رائع حقا بالنسبة لإيدرسون والمدافعين، يحاولون إيقاف الأهداف وأعتقد أن اللاعبين في المقدمة وفي الوسط يحاولون الحفاظ على لياقتهم لمساعدتهم كلما أمكننا ذلك".

وعن لقاء الإياب ضد مونشنجلادباخ، أوضح دي بروين "لقد تحلينا بالصبر في البداية وعندما سجلنا الهدفين وجدنا القليل من المساحات مع العلم أنه كان عليهم الخروج أكثر قليلا".

وأتم النجم البلجيكي "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وكانت لدينا بعض الفرص أيضا في الشوط الثاني".

ونجح مانشستر سيتي في تأمين تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتغلب على بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل في الدقيقة 12 قبل أن يقتل إيكاي جوندوجان في الدقيقة 18.

ورغم تحقيق مانشستر سيتي لنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب إلا أن الفريق الإنجليزي قد سيطر على مجريات المبارة منذ البداية.

وينتظر مانشستر سيتي قرعة ربع النهائي المقرر إقامتها الجمعة لتحديد منافسه وطريقه حتى المباراة النهائية.

وصعد مانشستر سيتي رفقة ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان وبورتو وبروسيا دورتموند حتى الآن.

ويتبقى تحديد الفريقين المتبقيين يوم الأربعاء لتكتمل الفرق الثمانية المتأهلة.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق لاتسيو في مباراة سهلة نظريا بعد فوز البافاري ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد خارج ملعبه.

أما تشيلسي فيلعب أمام أتليتكو مدريد وأنهى البلوز لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.