الإسماعيلي لـ في الجول: ندرس الأنسب للجهاز الفني وكافة الحلول لاستغلال فترة التوقف

كشف عماد سليمان المشرف على فريق كرة القدم بنادي الإسماعيلي عن دراسة كافة الحلول لاستغلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري.

ويتوقف الدوري المصري لحين انتهاء فترة التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وكان الإسماعيلي قد تعادل أمام طلائع الجيش ليواصل تأزم موقفه في مسابقة الدوري المصري.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "سيتم استغلال فترة التوقف الحالية من أجل إعداد الفريق بشكل أفضل".

وتابع "سندرس الأنسب للجهاز الفني في الوقت الحالي سواء بإدخال إضافات عليه أو غيرها من الحلول".

وأضاف سليمان "اللجنة الفنية تدرس كافة احتياجات الفريق وسنعمل على توفيرها خلال الفترة الحالية".

وكشف عماد سليمان "نتعرف على تقييم الجهاز الفني للموقف الحالي للفريق والعمل على تلبية احتياجاته من توفير معسكر إعداد ومباريات ودية وغيرها".

واختتم تصريحاته "فترة التوقف فرصة هامة من أجل إعادة ترتيب أوراق الفريق بما يساهم في تعديل الأداء والنتائج".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ولم يحقق الدراويش سوى انتصار وحيد في المسابقة حتى الآن وتعرض للهزيمة سبع مرات.