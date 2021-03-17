أمير عبد العزيز يكشف أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. وتواصله معه قبل عودته

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 11:27

كتب : FilGoal

أمير عبد العزيز مدرب عام الزمالك مع باتريس كارتيرون

كشف أمير عبد العزيز المدرب العام السابق لنادي الزمالك عن تواصل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق معه قبل عودته مرة أخرى.

وتولى كارتيرون القيادة الفنية للزمالك للمرة الثانية الأسبوع الماضي بعد رحيله قبل نصف نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد العزيز عبر أون تايم سبورتس2: "كارتيرون كان مستاءا بسبب المستحقات المالية وتحدث فيها أكثر من مرة مع أمير مرتضى".

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وأوضح "كان هناك مستحقات مالية للاعبين وتم حلها على فترات، وتحدث عن مستحقاته الشخصية".

وتابع "كارتيرون كان لديه 4 أشهر مستحقات مالية وقت فترة كورونا وتنازل عن شهرين منهم بالإضافة إلى مقدم التعاقد الجديد وشهر أو اثنين من ذلك التعاقد".

وكشف عبد العزيز "تحدث كارتيرون مع أمير مرتضى قبل مواجهة الأهلي في الدوري عن مستحقاته، وأبلغني غاضبا عن ذلك".

وأضاف "أمير أبلغه أن ذلك ليس التوقيت المناسب للحديث عن الأمر وأن هناك فترة مهمة قادمة للفريق".

أما عن عودته مرة أخرى فكشف عبد العزيز "تواصل معي كارتيرون قبل قدومه إلى مصر وأبلغني بالاتفاق مع الزمالك على قيادة الفريق".

وتابع "تواصل معي من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني معه مرة أخرى وأبلغته موافقتي".

وأضاف "بعد عودته أبلغني بوجود صعوبات لانضمامي للجهاز الفني في الوقت الحالي".

واختتم أمير عبد العزيز تصريحاته "كان من المنطقي أن يعود المدير الفني بالطاقم الذي عمل معه وحققوا نجاحات سويا لكن لا أعلم لمن كان القرار".

الزمالك كارتيرون
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