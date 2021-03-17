فليك: علينا أن نلعب بجدية أمام لاتسيو.. وشكوك حول مشاركة نوير وكومان

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 11:22

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - لاتسيو وبايرن ميونيخ

حذر هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ لاعبيه من التهاون في لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو يوم الأربعاء بسبب الفوز الكبير في الذهاب.

وانتصر بايرن في إيطاليا بنتيجة 4-1 ووضع قدما في ربع النهائي.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد أن نحقق الفوز على لاتسيو من أجل مواصلة الانتصارات".

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وأضاف "من المهم بالنسبة لنا أن نخرج منتصرين على أرضنا لتعزيز ثقتنا في أنفسنا".

وواصل "قدمنا أداءً عظيمًا في دوري الأبطال والدوري الألماني، وهدفنا الرئيسي هو الاستمرار على نفس المنوال".

وتابع "لاتسيو فريق جيد للغاية ويعرف كيف يسجل الأهداف، لذا علينا أن نلعب بجدية منذ البداية".

وقال فليك عن حالة مانويل نوير وكينجسلي كومان: "مانويل يعاني من نزلة برد خفيفة، كينجسلي يعاني من مشاكل عضلية بسيطة علينا أن ننتظر ونرى".

وأتم المدرب المتوج بـ6 بطولات في العام المنصرم "نأمل أن يكونا متاحين للمباراة".

بايرن ميونيخ لاتسيو هانز فليك
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