كريم العراقي: وقعت على بياض مع المصري.. واتفقت مع الإدارة على الاحتراف الخارجي

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

كريم العراقي أثناء تجديد تعاقده مع المصري

كشف كريم العراقي ظهير المصري على تجديد تعاقده مع النادي لمدة موسمين إضافيين مع الحصول على وعد بالاحتراف الخارجي.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

ويتبقى لكريم العراقي موسم ونصف الموسم في تعاقده وكانت هناك أزمة الفترة الأخيرة بسبب عدم تجديده مع الفريق تسببت في غيابه عن مباريات المصري.

وقال العراقي عبر أون تايم سبورتس 2: "تفكيري في البداية كان ماذا يريد النادي المصري، وتحدثوا معي بصراحة عن رغبتهم في التجديد حال حصلت على عروض عقب دورة الألعاب الأولمبية".

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وكشف العراقي "حصلت على وعد بالاحتراف الخارجي إذا حصلت على عرض عقب الأولمبياد وهذا ما تحدث به مجلس الإدارة أمام الجميع".

وأوضح "بعد اتفاقنا في أمر الاحتراف الخارجي سمعت منهم المقابل المادي ووقعت على بياض دون انتظار كتابة تلك الأرقام".

وأضاف لاعب المصري "مددت تعاقدي لمدة عامين مقبلين بجانب العام ونصف العام المتبقي في عقدي".

واختتم تصريحاته "لم أشارك في الفترة الأخيرة بسبب أزمة التجديد وهذا حقهم بحثا عن حقوق النادي، وأنا أيضا كان من حقي البحث عن حلمي".

كريم العراقي المصري
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