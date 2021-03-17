اسكواش - نور الشربيني تقصي حاملة لقب بلاك بول وتأهل سلمى هاني

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

أقصت نور الشربيني، الإنجليزية سارة جان بيري حامل لقب بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش.

وتستضيف مصر بطولة بلاك بول للسيدات حتى 18 مارس الجاري بمجموع جوائز 175 ألف دولار.

وتغلبت نور الشربيني على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

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وفازت نور الشربيني بالشوط الأول 11-9 قبل أن تعادل سارة جان بيري النتيجة بـ 5-11 وفازت نور بالشوطين الثالث والرابع 11-7 و11-6.

وتواجه نور، النيوزلاندية جويل كينج بعد تغلبها على المصرية هانيا الحمامي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما تأهلت سلمى هاني بالفوز على الأمريكية أوليفيا كلين بثلاثة أشواط دون مقابل في 22 دقيقة فقط.

وتواجه سلمى هاني، الأمريكية أماندا صبحي بعد فوزها على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتقام مباريات نصف النهائي الأربعاء على أن تختتم منافسات السيدات مساء الخميس.

وتنطلق منافسات بطولة بلاك بول للرجال بداية من الجمعة وحتى 25 من مارس الجاري.

اسكواش بلاك بول نور الشربيني
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