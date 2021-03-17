مانشستر سيتي يؤمن صعوده بفوز جديد على مونشنجلادباخ

نجح مانشستر سيتي في تأمين تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة ليتأهل بمجموع أربعة أهداف دون مقابل.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل في الدقيقة 12 قبل أن يقتل إيكاي جوندوجان في الدقيقة 18.

ورغم تحقيق مانشستر سيتي لنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب إلا أن الفريق الإنجليزي قد سيطر على مجريات المبارة منذ البداية.

وينتظر مانشستر سيتي قرعة ربع النهائي المقرر إقامتها الجمعة لتحديد منافسه وطريقه حتى المباراة النهائية.

وصعد مانشستر سيتي رفقة ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان وبورتو وبوروسيا دورتموند حتى الآن.

ويتبقى تحديد الفريقين المتبقيين غدا الأربعاء لتكتمل الفرق الثمانية المتأهلة.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق لاتسيو في مباراة سهلة نظريا بعد فوز البافاري ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد خارج ملعبه.

أما تشيلسي فيلعب أمام أتليتكو مدريد وأنهى البلوز لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.