حجازي يسجل في وداع اتحاد جدة لكأس الملك

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جده - الوحدة

ودع اتحاد جدة منافسات ربع نهائي كأس ملك السعودية أمام الفتح في الأشواط الإضافية.

وسجل أحمد حجازي المحترف المصري هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 120 في خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

أخبار متعلقة
حجازي ينقذ اتحاد جدة ويقوده لفوز ثمين على الوحدة.. وأزارو يهز شباك النصر مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2021.. 3 لقاءات في الدوري المصري وحجازي ضد الوحدة مواعيد مباريات الخميس 18 فبراير 2021.. استكمال الكأس ومواجهة هامة لحجازي.. وكوكا وإثارة الدوري الأوروبي بمشاركة حجازي.. الفيصلي يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية في 17 دقيقة

افتتح مراد باتنا التسجيل في الدقيقة 113 قبل أن يضيف محمد مجراشي الهدف الثاني في الدقيقة 118.

وقلص أحمد حجازي النتيجة بهدف في الدقيقة 120 لكن دون فائدة ولم يشفع لاتحاد جدة من أجل تأهله.

وكان التعاون قد تأهل بفوزه على القادسية، والنصر تغلب على العين وأخيرا تأهل الفيصلي على حساب الباطن.

وواصل الفتح عروضه القوية في كأس الملك بعد إقصاء الهلال من ثمن النهائي بهدفين دون مقابل.

وخاض حجازي 22 مباراة مع اتحاد جدة منذ انضمامه في أكتوبر الماضي وسجل هدفين.

اتحاد جدة أحمد حجازي كأس الملك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مانشستر سيتي يؤمن صعوده بفوز جديد على مونشنجلادباخ 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إلى ربع النهائي.. ريال مدريد يحفظ شرف إسبانيا ويطيح بـ أتالانتا 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر الشعباني: الترجي سيخوض مبارياته المتبقية للفوز.. ما حدث الموسم الماضي له دور في انتصارنا 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حجازي يسجل في وداع اتحاد جدة لكأس الملك 39 دقيقة | السعودية
العراقي لـ في الجول: نفذت مطالب جماهير المصري.. وأكدت للإدارة تمسكي بالاحتراف 49 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: إفريقيا تختلف عن الدوري.. لم نكن جاهزين وأمامنا عمل كبير ينتظرنا 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود ساعة | دوري أبطال إفريقيا
هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك