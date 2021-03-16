حجازي يسجل في وداع اتحاد جدة لكأس الملك

ودع اتحاد جدة منافسات ربع نهائي كأس ملك السعودية أمام الفتح في الأشواط الإضافية.

وسجل أحمد حجازي المحترف المصري هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 120 في خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

افتتح مراد باتنا التسجيل في الدقيقة 113 قبل أن يضيف محمد مجراشي الهدف الثاني في الدقيقة 118.

وقلص أحمد حجازي النتيجة بهدف في الدقيقة 120 لكن دون فائدة ولم يشفع لاتحاد جدة من أجل تأهله.

وكان التعاون قد تأهل بفوزه على القادسية، والنصر تغلب على العين وأخيرا تأهل الفيصلي على حساب الباطن.

وواصل الفتح عروضه القوية في كأس الملك بعد إقصاء الهلال من ثمن النهائي بهدفين دون مقابل.

وخاض حجازي 22 مباراة مع اتحاد جدة منذ انضمامه في أكتوبر الماضي وسجل هدفين.

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