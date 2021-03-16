انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد (3) (1) أتالانتا.. تأهل عملاق القارة

يستقبل ريال مدريد نظيره أتالانتا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بجولة الإياب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتصر ذهابا بهدف وحيد.

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نهاية المباراة

ق.+92 تمريرة رائعة من بنزيمة نحو رودريجو الذي أهدر فرصة خطيرة بعد أن سدد في يد الحارس

ق.84 جوووووووووووول أسينسيو يسجل من أول لمسة

ق.84 دخول كالدارا بدلا من بيسينا، ودخول ميرانتشوك بدلا من مورييل

ق.83 جووووووووول مورييل يسجل الأول لـ أتالانتا من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.82 خروج فالفيردي ودخول أسينسيو

ق.76 انطلاقة رائعة من رودريجو لكنه ينهي الهجمة بشكل سيئ

ق.76 كورتوا ينقذ هدفا مؤكدا أمام انفراد زاباتا

ق.69 خروج فينيسيوس ودخول رودريجو

ق.68 هدف ضائع من بزيمة! عرضية من لوكاس ورأسية من بنزيمة يتصدى لها سبورتيلو ثم يتابعها كريم برأسه في القائم

ق.67 تسديدة من زاباتا يتصدى لها كورتوا

ق.63 خروج راموس ودخول إيدير ميليتاو

ق.61 خروج تولوي ودخول بالومينو

ق.60 جوووووووووول راموس يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق.60 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة تولوي لـ فينيسيوس

ق.56 خروج جوسينس ودخول إليشيتش

ق.52 فينيسيوس يهدر هدف الموسم بعد مراوغة دفاع أتالانتا بأكمله

بداية الشوط الثاني

دخول زاباتا بدلا من باشاليتش

نهاية الشوط الأول

ق.43 تسديدة خطيرة من الأوكراني مالينوفسكي باليسار تمر بجوار القائم

ق.34 جووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول من صناعة مودريتش بعد خطأ قاتل من الحارس

ق.28 فينيسيوس جونيور يتبادل الكرة بشكل رائع مع بنزيمة ويسدد في جسد المدافع مهدرا التقدم بغرابة

ق.18 أول ظهور هجومي لـ ريال مدريد بانطلاقة فينيسيوس من الجهة اليسرى، لكن عرضيته تمر من فوق بنزيمة ولوكاس فاسكيز

ق.10 سيطرة شبه كلية من أتالانتا

ق.3 تهديد أول من جوسينس بعد عرضية مورييل لكن كورتوا يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل