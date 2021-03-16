تعادل غير مفيد بين طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري

تعادل فريقا طلائع الجيش والإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري في تعادل غير مفيد للفريقين.

وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

بدأت المباراة سريعة من جانب الدراويش من أجل الخروج من الموقف المتأزم للفريق هذا الموسم.

وترجم فخر الدين بن يوسف سيطرة الإسماعيلي بهدف أول عن طريق رأسية رائعة استغل بها خروج محمد بسام الخاطئ واستغل عرضية شكري نجيب ليسجل الأول في الدقيقة الرابعة عشر.

وأدرك عمرو جمال التعادل سريعا في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من خطأ خارج منطقة جزاء الإسماعيلي يسدد على يمين حارس المرمى داخل الشباك.

سيطر الإسماعيلي على مجريات الشوط الأول وكان الأكثر خطورة بسبع تسديدات لكنه فشل في تسجيل هدف آخر.

أما في الشوط الثاني فتقاسم الفريقان السيطرة على المباراة ودون خطورة حقيقية على المرميين.

وتتوقف مباريات الفريقين إلى حين انتهاء فترة التوقف الدولي بنهاية شهر مارس الجاري.