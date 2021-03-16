تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس وفالفيردي أساسيان أمام أتالانتا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد فاز ذهابا بهدف وحيد، ويسعى للتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ موسمين.

وشهد تشكيل ريال مدريد حضور فيدي فالفيردي في الوسط لتعويض غياب كاسيميرو الموقوف.

كما يعود فينيسيوس جونيور لمركز الجناح الأيسر على حساب رودريجو وماركو أسينسيو.

وواصل زيدان الدفع بثلاثي في قلب الدفاع، ليعتمد على طريقة 3-5-2 التي طبقها أمام إلتشي قبل أيام في الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافاييل فاران – سيرخيو راموس - ناتشو فيرنانديز - فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – إيدير ميليتاو – مارسيلو – إيسكو – ماركو أسينسيو – رودريجو – هوجو دورو

تشكيل أتالانتا:

حراسة المرمى: ماركو سبورتييلو

الدفاع: رافاييل تولوي – كريستيان روميرو – بيرات دجيمستي

الوسط: يواكيم مايهلي – مارتن دي رون – ماريو باشالاتش – روبن جوسينس

الهجوم: ماتيو بيسينا – لويس مورييل – روسلان مالينكوفسكي

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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