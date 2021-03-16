لقطع الطريق أمام برشلونة.. سان جيرمان يجدد عقد بيرنات

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تجديد عقد لاعبه خوان بيرنات حتى عام 2025.

خوان بيرنات النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكان عقد الإسباني بيرنات مع سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو المقبل، قبل أن يوقّع على عقد جديد يربطه بالنادي الفرنسي لأربع سنوات إضافية.

وارتبط اسم بيرنات بالانتقال مجانا إلى عدة أندية كبرى، أبرزها برشلونة الراغب في تدعيم مركز الظهير الأيسر.

📝🔄 @PSG_English is pleased to announce the contract extension of 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁 for 4⃣ more seasons. The defender, who just celebrated his 28th birthday, is now signed with the capital club until 30 June 2025. ❤️💙 #Bernat2025https://t.co/araBq1qafi — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 16, 2021

بيرنات (28 عاما) انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من بايرن ميونيخ في صيف 2018 مقابل 5 ملايين يورو.

وشارك بيرنات مع سان جيرمان في 76 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10، وساهم في تتويجه بخمسة ألقاب محلية، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بيرنات لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر سبتمبر الماضي خلال مباراة ميتز بالجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، أدت إلى غيابه عن الملاعب حتى اللحظة ونهاية محتملة لموسمه.

وبدأ بيرنات مسيرته في فالنسيا الذي باعه إلى بايرن ميونيخ في 2014 مقابل 10 ملايين يورو.

ويمتلك بيرنات 11 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، آخرها في نوفمبر 2019 أمام ملطا بتصفيات يورو 2020.