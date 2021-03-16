بعد هاجي وشنايدر.. تقرير: مصطفى محمد سيحصل على رقم العظماء في جالاتاسراي

قررت إدارة جالاتاسراي، إهداء الرقم 10 في الفريق للمهاجم المصري مصطفى محمد.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن مصطفى محمد سيحصل على الرقم التاريخي للنادي بدايةً من الموسم المقبل.

الرقم 10 كان يرتديه مؤخرا المغربي يونس بلهندة، لكن عقده فُسخ بعد خلافات مع إدارة النادي.

وينوي جالاتاسراي شراء مصطفى محمد بشكلٍ نهائي، بعد أن انتدبه من الزمالك على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة موسم ونصف.

وسبق أن ارتدى الرقم 10 في جالاتاسراي مجموعة من العظماء، على رأسهم الهولندي فيسلي شنايدر، والروماني جورجي هاجي، ومواطنه جورجي بوبيسكو.

كما ارتدى الرقم 10 في جالاتاسراي الهداف التركي هاكان شوكور، وقائد تركيا الأسبق إيمري بيلزوجلو، وحسن شاش، وفيليبي ميلو قائد فلامنجو الحالي، وأردا توران خلال فترته الأولى مع الفريق قبل انتقاله للملاعب الإسبانية.

وسجّل مصطفى محمد 6 أهداف في 8 مباريات خاضها مع جالاتاسراي ودخل قلوب مشجعي الفريق الإسطنبولي.