في إثارة تقنية الفيديو والوقت القاتل.. وادي دجلة يهزم سيراميكا كليوباترا

تغلب وادي دجلة على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة حتى الوقت بدل من الضائع ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب السويس.

وافتتح كريم محمد التسجيل في الدقيقة 34 لوادي دجلة قبل أن يعادل شادي حسين النتيجة في الدقيقة 75، ولكن في الدقيقة 92 خطف أحمد سعيد نقاط المباراة بهدف من ركلة جزاء.

ورفع دجلة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدأ الشوط الأول بتبادل السيطرة بين الفريقين وكاد كريم محمد لاعب وادي دجلة الشاب أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من صلاح أمين.

وفي الدقيقة 20 تحصل سيراميكا كليوباترا على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء وسددها محمد إبراهيم لكن تحولت إلى ركلة ركنية.

ونجح وادي دجلة في التقدم بهدف رائع من كريم محمد في الدقيقة 34 بعد مهارة فردية وتصويبة رائعة على يسار عامر عامر.

وفي الشوط الثاني سيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة بحثا عن إدراك التعادل مبكرا قبل التفكير في التقدم.

ونجحت دفاعات وادي دجلة في تأمين مرماهم مع سيطرة سيراميكا كليوباترا على الكرة.

وتعرض أحمد ياسر ريان لإصابة قوية في الرأس مما أدى لنزيف أعلى العين في الدقيقة 69 وتسبب ذلك في استبداله من المباراة.

ونجح شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا في ترجمة سيطرة الفريق بهدف من متابعة لعرضية شريف دابو والتسجيل في الدقيقة 75.

شهدت الربع ساعة الأخيرة إثارة كبرى بعد اندفاع الفريقين بحثا عن نقاط المباراة كاملة.

وسجل أحمد شريف لاعب وادي دجلة الهدف الثاني بعد مراوغة عامر عامر في الدقيقة 81 ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو ألغى حكم المباراة الهدف بسبب خطأ على إسحاق يعقوبو.

وقبل ثواني من نهاية الوقت الأصلي حصل وادي دجلة على ركلة جزاء بعد تدخل تقنية الفيديو نتيجة تدخل سيف تقا على أحمد شريف بمرفق اليد.

وخطف أحمد سعيد نقاط المباراة لوادي دجلة بتسجيل ركلة الجزاء على يمين عامر عامر وارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.

وبذلك حقق وادي دجلة فوزه الثاني هذا الموسم ورفع رصيده إلى 12 نقطة ليقترب أكثر من الابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة عقب التوقف الدولي أمام الإسماعيلي يوم 3 أبريل المقبل، أما وادي دجلة فيلعب يوم 2 أبريل أمام الإنتاج الحربي.