مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا ما نفعله ليعود مصطفى محمد من تركيا.. وموقف باقي المحترفين

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 18:20

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد - جالاتاسراي

تعرض مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومنتخب مصر لسرقة جواز سفره أمس الأحد قبل أيام من سفره للانضمام لمعسكر الفراعنة.

فما هو الموقف حاليا؟

أجاب مصدر مسؤول من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "نعمل على استخراج وثيقة سفر لمصطفى محمد حاليا كي يستطيع العودة إلى مصر".

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وأعلن منتخب مصر في وقت سابق أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين للقائمة بجوار مصطفى محمد وهم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا".

وعن موقف باقي اللاعبين أجاب المصدر "محمد صلاح أكد حضوره وكل اللاعبين المحترفين كذلك".

وواصل "حتى الآن كل اللاعبين الذين أعلنا أسمائهم سينضمون لنا".

قبل أن يستدرك "لكن يحق لبعض الأندية رفض سفر اللاعبين وفقا للوائح فيفا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن حتى الآن لا توجد مشكلة كما قلت".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

مصطفى محمد صلاح مصر
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