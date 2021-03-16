الحكم بسجن مدرب العين السابق ودينامو زغرب 4 سنوات و8 أشهر

تقدم الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لـ دينامو زغرب باستقالته بسبب الحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال.

ويستعد دينامو زغرب الكرواتي لمواجهة مهمة أمام توتنام الإنجليزي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي بعد الخسارة على أرضه ذهابا 2-0.

وقال دينامو عبر بيان رسمي أن مدربه تقدم باستقاله مباشرة عقب تأكيد الحكم، وسيصبح دامير كرزنار مديرا فنيا للفريق خلفا له.

وصرّح ماميتش قائلا: "على الرغم من أنني لا أشعر بالذنب، إلا أنني استقيل كما قلت من قبل سأفعل إذا تم تأكيد الحكم".

وعُوقب المدير الفني بسبب التهرب الضريبي والحصول على الأموال بطرق غير مشروعة في النادي من بعض الصفقات.

وُحكم أيضا على زدرافكو ماميتش المدير التنفيذي السابق للنادي وشقيق زوران بالسجن والموجود حاليا في البوسنة، وكذلك ميلان بيرنار مسؤول الضراب السابق.

وجاء في بيان المحكمة: "أيدت المحكمة العليا حكم محكمة بلدية أوسييك التي حكمت على ماميتش بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف بتهمة اختلاس 116 مليون كونا (13.13 مليون جنيه إسترليني) لنادي دينامو زغرب".

وأضاف البيان "تم تخفيض عقوبة زوران ماميتش إلى أربع سنوات وثمانية أشهر من أربع سنوات و11 شهرا، في حين تم تخفيض عقوبة على ميلان بيرنار إلى ثلاث سنوات وشهرين من أربع سنوات وشهرين".

ودرب ماميتش دينامو زغرب بين 2013 و2016، حقق خلالها لقب الدوري 3 مرات والكأس مرتين.

ومن ثم خاض تجارب خليجية في السعودية والإمارات بتدريب النصر والهلال والعين.

وتعد تجربته في العين الأفضل إذ فاز بلقب الدوري وكأس الرئيس، وحصد وصافة كأس العالم للأندية 2018، حينها كان حسين الشحات لاعب الأهلي الحالي لاعبا تحت قيادته.

وعاد الكرواتي البالغ 49 عاما إلى تدريب دينامو زغرب في يوليو 2020 وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الكرواتي الموسم الماضي.