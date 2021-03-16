قائمة الدنمارك – حضور شمايكل وإريكسن وبرايثوايت

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

الدنمارك - كرواتيا

أعلن كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن قائمة منتخب بلاده من أجل التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة استدعاء القائد كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي، وكريستيان إريكسن صانع ألعاب إنتر ميلان، ومارتن برايثوايت مهاجم برشلونة.

فيما تم استبعاد كسبر دولبرج مهاجم ليل، وبيوني سيستو جناح ميتلاند.

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وتخوض الدنمارك مباراة يوم 25 مارس في تصفيات كأس العالم، ثم تستقبل مولدوفا يوم 28 مارس، وتحل ضيفة على النمسا يوم 31 مارس.

قائمة الدنمارك:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (ليستر سيتي الإنجليزي) – يوناس لوسل (ميتلاند) – فريدريك رونوف (شالكه الألماني)

الدفاع: سيمون كاير (ميلان الإيطالي) – يانيك فيسترجارد (ساوثامبتون الإنجليزي) – أندرياس كريستنسن (تشيلسي الإنجليزي) – يواكيم أندرسن (فولام الإنجليزي) – ينز شتريجر لارسن (أودينيزي الإيطالي) – هنريك دالسجارد (برينتفورد الإنجليزي) – يواكيم مايهلي (أتالانتا الإيطالي) – نيكولاي بويلسن (كوبنهاجن)

الوسط: توماس ديلاني (بوروسيا دورتموند الألماني) – دانييل فاس (فالنسيا الإسباني) – ينز جونسون (قادش الإسباني) – بيير إيميل هويبرج (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – لاسه شونه (هيرنفين الهولندي) – كريستيان إريكسن (إنتر ميلان الإيطالي) – كريستيان نورجارد (برينتفورد الإنجليزي) – ماتياس ينسن (برينتفورد الإنجليزي)

الهجوم: مارتن برايثوايت (برشلونة الإسباني) – يوسف بولسن (لايبزج الألماني) – روبيرت سكوف (هوفنهايم الألماني) – ميكيل دامسجارد (سامبدوريا الإيطالي) – يوناس ويند (كوبنهاجن) – أندرياس كورنيليوس (بارما الإيطالي) – أندرياس سكوف أولسن (بولونيا الإيطالي)

الدنمارك
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