انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(2) وادي دجلة.. نهاية المباراة

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة بينما يتذيل دجلة الترتيب برصيد 9 نقاط.

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نهاية المباراة

ق92 جوووول أحمد سعيد يسجل هدفا قاتلا لوادي دجلة

ق90 ركلة جزاء لوادي دجلة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق84 حكم اللقاء يلغي الهدف بسبب خطأ على إسحاق يعقوبو

ق81 جووول أحمد شريف يتقدم لوادي دجلة مجددا

ق75 جوووول شادي حسين يسجل التعادل بعد عرضية شريف دابو

ق69 اصطدام قوي وإصابة أحمد ياسر ريان في الوجه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 جووووول رائع من كريم محمد لاعب دجلة بتصويبة رائعة على يسار عامر عامر

ق20 محمد إبراهيم يسدد خطأ على حدود منطقة الجزاء لكن تتحول ركنية إلى سيراميكا كليوباترا

ق12 كريم محمد يهدر افتتاح التسجيل لوادي دجلة بعد تمريرة رائعة من صلاح أمين

انطلاق المباراة