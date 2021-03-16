انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(2) وادي دجلة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ سيراميكا كليوباترا

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة بينما يتذيل دجلة الترتيب برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق92 جوووول أحمد سعيد يسجل هدفا قاتلا لوادي دجلة

ق90 ركلة جزاء لوادي دجلة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق84 حكم اللقاء يلغي الهدف بسبب خطأ على إسحاق يعقوبو

ق81 جووول أحمد شريف يتقدم لوادي دجلة مجددا

ق75 جوووول شادي حسين يسجل التعادل بعد عرضية شريف دابو

ق69 اصطدام قوي وإصابة أحمد ياسر ريان في الوجه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 جووووول رائع من كريم محمد لاعب دجلة بتصويبة رائعة على يسار عامر عامر

ق20 محمد إبراهيم يسدد خطأ على حدود منطقة الجزاء لكن تتحول ركنية إلى سيراميكا كليوباترا

ق12 كريم محمد يهدر افتتاح التسجيل لوادي دجلة بعد تمريرة رائعة من صلاح أمين

انطلاق المباراة

في الدوري سيراميكا كليوباترا وادي دجلة
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