إصابة مدافع إنتر بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

دانيلو دامبروسيو - إنتر - شاختار

أعلن نادي إنتر ميلان يوم الثلاثاء إصابة مدافعه دانيلو دامبروزيو بفيروس كورونا.

وأفاد نادي إنتر في بيان: "نتيجة الفحص الذي خضع له دانيلو دامبروزيو للكشف عن فيروس كورونا يوم الإثنين جائت إيجابية".

وأضاف البيان "مدافع النيراتزوري موجود بالفعل في الحجر الصحي بمنزله".

أخبار متعلقة
كلوب: جوتا لاعب من طراز فريد عودة إبراهيموفيتش لمنتخب السويد جوتا يشيد بـ صلاح وماني تعرف على تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

وأتم البيان "سيتبع باقي الفريق الآن الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

وظهر دامبروزيو في 19 مباراة مع إنتر هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف.

ويستعد إنتر لملاقاة ساسولو ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل قبل فترة التوقف الدولي.

إنتر ميلان يملك 65 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 9 نقاط عن ميلان و10 نقاط عن يوفنتوس.

إنتر دانيلو دامبروزيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج 5 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال 11 دقيقة | الدوري المصري
تحسبا لرحيل فاسكيز.. تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة لاعب ليفانتي 21 دقيقة | ميركاتو
قائمة كوت ديفوار – استبعاد رزاق سيسيه وسيرجي أكا من الأسماء النهائية لمواجهتي مارس 30 دقيقة | الدوري المصري
قائمة إنجلترا – عودة لينجارد وستونز.. وضم مهاجم أستون فيلا لأول مرة 35 دقيقة | أوروبا
زلاتان: لم انضم لمنتخب السويد لأن اسمي إبراهيموفيتش 39 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - طلبة يتفوق على الكأس.. وحرس الحدود والبلدية يطاردان فاركو في الصدارة 56 دقيقة | مصر
مباشر مؤتمر لجنة إدارة الزمالك - عماد عبد العزيز: أتممنا اتفاقية إنشاء فرع أكتور والإستاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك