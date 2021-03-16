إصابة مدافع إنتر بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان يوم الثلاثاء إصابة مدافعه دانيلو دامبروزيو بفيروس كورونا.

وأفاد نادي إنتر في بيان: "نتيجة الفحص الذي خضع له دانيلو دامبروزيو للكشف عن فيروس كورونا يوم الإثنين جائت إيجابية".

وأضاف البيان "مدافع النيراتزوري موجود بالفعل في الحجر الصحي بمنزله".

وأتم البيان "سيتبع باقي الفريق الآن الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

وظهر دامبروزيو في 19 مباراة مع إنتر هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف.

📑 | COMUNICATION FC Internazionale Milano announce that @ddambrosio has tested positive for Covid-19 👇https://t.co/YENYN2paFG — Inter (@Inter_en) March 16, 2021

ويستعد إنتر لملاقاة ساسولو ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل قبل فترة التوقف الدولي.

إنتر ميلان يملك 65 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 9 نقاط عن ميلان و10 نقاط عن يوفنتوس.