قائمة البرتغال – استدعاء برونو فيرنانديش رغم تصريحات سولشاير

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة بلاده لخوض منافسات التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة عودة سيدريك سواريس ظهير أرسنال بعد غياب طويل، إذ لم يخض إلا مباراة دولية واحدة مع البرتغال منذ مشاركته في كأس العالم 2018، كانت أمام اسكتلندا بأكتوبر 2018.

كما تلقى نونو مينديش (18 عاما) ظهير سبورتنج لشبونة الاستدعاء الدولي الأول، حاله حال جواو بالينيا لاعب وسط سبورتنج.

وعرفت القائمة بالطبع تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وبيبي قائد بورتو، وديوجو جوتا جناح ليفربول.

فيما غاب جونسالو جيديش جناح فالنسيا، وأندري جوميش لاعب وسط إيفرتون، وفرانسيسكو ترينكاو جناح برشلونة الذي انضم لقائمة منتخب الشباب.

أزمة الحجر الصحي

القائمة شهدت أيضا استدعاء برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد رغم تصريح أولي جونار سولشاير في وقتٍ سابق أنه لا ينوي السماح للاعبه بالانضمام إلى المنتخب.

يأتي ذلك بسبب تواجد البرتغال ضمن الدول التي تفرض المملكة المتحدة القادمين منها الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.

رغم ذلك تمكنت البرتغال من ضم 10 لاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي، فما السبب؟

البرتغال وحتى تتمكن من استدعاء لاعبيها المحترفين في إنجلترا دون مشاكل، قامت بنقل مباراتها أمام أذربيجان إلى مدينة تورينو الإيطالية، بدلا من إقامتها في لشبونة، وبالتالي لن يكون اللاعبون في حاجة إلى الذهاب إلى البرتغال.

البرتغال تستقبل أذربيجان يوم 24 مارس في تصفيات كأس العالم، ثم تحل ضيفة على صربيا ولوكسمبورج يومي 27 و30 مارس.

📋 Esta é a nossa equipa para os jogos deste mês! 𝐑𝐮𝐦𝐨 𝐚𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥! 🌍🏆 #VamosTodos #VamosComTudo 📋 This is our squad for this month's matches! 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩! 🌍🏆 #TeamPortugal pic.twitter.com/rnptrn0Txe — Portugal (@selecaoportugal) March 16, 2021

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – أنتوني لوبيس (أوليمبيك ليون الفرنسي) – روي سيلفا (غرناطة الإسباني)

الدفاع: بيبي (بورتو) – روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) – دومينجوش دوارتي (غرناطة الإسباني) – سيدريك سواريس (أرسنال الإنجليزي) – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – رافاييل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) - نونو مينديش (سبورتنج لشبونة)

الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جواو موتينيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ريناتو سانشيس (ليل الفرنسي) – سيرجيو أوليفيرا (بورتو) – بيرناندو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جواو بالينيا (سبورتنج لشبونة)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) – أندري سيلفا (أينتراخت فرانكفورت الألماني) – ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جواو فيليكس (أتليتكو مدريد الإسباني) – بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) – رافا سيلفا (بنفيكا)