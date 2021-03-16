عودة إبراهيموفيتش لمنتخب السويد

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 14:56

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - السويد

بعد 5 سنوات مع الاعتزال الدولي.. عاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي.

وأعلن يان أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد اسم إبرا ضمن قائمة اللاعبين التي تستعد لملاقاة جورجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 يومي 25 و28 مارس الجاري.

النجم البالغ من العمر 39 عاما ألمح في أكثر من مناسبة إمكانية عودته من الاعتزال الدولي.

أخبار متعلقة
ريال مدريد أمام أتالانتا - مباراة يريدها زيدان "أكثر هدوءا".. وهل ثلاثي دفاعي هو الحل؟ جوتا يشيد بـ صلاح وماني ريال مدريد لـ في الجول: رودريجو لم يتعرض لأي إصابة.. نحقق فيما حدث كلوب: حصدنا 3 نقاط قبيحة أمام ولفرهامبتون لكني سعيد جدا بها

وكان إبرا قد اعتزل دوليا عام 2016 في أعقاب بطولة يورو 2016.

ونشر زلاتان تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "عودة الإلهة لمنتخب السويد".

لاعب أياكس ويوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد السابق يتألق حاليا في صفوف ميلان، إذ يتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 14 هدفا.

إبرا هو الهداف التاريخي للمنتخب السويدي برصيد 62 هدفا خلال 116 مباراة دولية.

زلاتان إبراهيموفيتش السويد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: جوتا لاعب من طراز فريد 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يكشف إصابة دييجو رولان ومدة غيابه 24 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر مجموعة الأهلي - سيمبا (3) (0) المريخ.. هدف ثالث رائع ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عودة إبراهيموفيتش لمنتخب السويد ساعة | أوروبا
مباشر في إفريقيا - فيتا كلوب (0) - (2) الأهلي.. فرصة خطيرة تضيع من أصحاب الأرض ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل منافس الأهلي - فيتا كلوب يجري تبديلا وحيدا عن المباراة السابقة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ريال مدريد أمام أتالانتا - مباراة يريدها زيدان "أكثر هدوءا".. وهل ثلاثي دفاعي هو الحل؟ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مجموعة الأهلي - المريخ يعلن إصابة 8 لاعبين بـ كورونا.. ويتقدم بشكوى لـ الكاف 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك