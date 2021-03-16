عودة إبراهيموفيتش لمنتخب السويد

بعد 5 سنوات مع الاعتزال الدولي.. عاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي.

وأعلن يان أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد اسم إبرا ضمن قائمة اللاعبين التي تستعد لملاقاة جورجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 يومي 25 و28 مارس الجاري.

النجم البالغ من العمر 39 عاما ألمح في أكثر من مناسبة إمكانية عودته من الاعتزال الدولي.

وكان إبرا قد اعتزل دوليا عام 2016 في أعقاب بطولة يورو 2016.

ونشر زلاتان تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "عودة الإلهة لمنتخب السويد".

لاعب أياكس ويوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد السابق يتألق حاليا في صفوف ميلان، إذ يتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 14 هدفا.

إبرا هو الهداف التاريخي للمنتخب السويدي برصيد 62 هدفا خلال 116 مباراة دولية.