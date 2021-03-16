ريال مدريد لـ في الجول: رودريجو لم يتعرض لأي إصابة.. نحقق فيما حدث

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 12:45

كتب : إسلام مجدي

رودريجو

نفى ريال مدريد أن يكون لاعبه رودريجو قد تعرض لأي إصابة قبل مواجهة أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح خوان كاميلو المتحدث الرسمي لـ FilGoal.com: "رودريجو لم يتعرض لأي إصابة، اللاعب بخير وجاهز للمباراة".

وواصل حول البيان الذي صدر على الحسابات قبل مسحه: "النادي فتح تحقيقا حول الواقعة لمعرفة الملابسات والأسباب".

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ما الذي حدث؟

الحسابات الرسمية لريال مدريد أصدرت بيانا أعلنت من خلاله إصابة رودريجو جناح ريال مدريد ومن ثم غيابه عن مواجهة أتالانتا.

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النادي نشر رابطة للبيان عبر حسابه باللغة الإسبانية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وبعد فترة تم حذف التغريدة.

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ويواجه ريال مدريد نظيره أتالانتا ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 1-0.

في إسبانيا ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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