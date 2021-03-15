فرج عامر لـ في الجول: هذه أفة الحكام في مصر وإفريقيا.. وأتمنى زيادة الاستثمار الرياضي

قال فرج عامر رئيس سموحة إن أفة الحكام في مصر وإفريقيا هي الخوف من الفرق الكبيرة ذات الشعبية الضخمة.

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com قائلا: "لا توجد أزمات بيننا وبين اتحاد الكرة، لكن الأفة التي تحدث في مصر وإفريقيا ودول العالم الثالث هو خوف الحكم من الأندية الكبيرة والجماهيرية".

وأوضح "نتمنى التخلص من تلك السلبية، في إنجلترا وألمانيا وفرنسا هذا لا يحدث، باريس سان جيرمان هُزم قبل عدة أيام بشكل طبيعي".

وأردف "هذا يحدث هنا أن يخسر الكبار لكنه أمر نادر".

وعن رأيه في انتخابات اتحاد الكرة قال: "من تختاره الجمعية العمومية سوف نرحب به بكل تأكيد".

أما عن انتخابات سموحة كشف فرج عامر نيته الترشح على مقعد الرئيس وقال: "لن يكون هناك قائمة محددة لي".

وواصل "من تختاره الجمعية العمومية لسموحة فسنعمل معه، وحتى لو لم يتم اختياري فهذا قرار الجمعية العمومية ونحترمه".

الاستثمار الرياضي وتطور سموحة

وانتقل فرج عامر للحديث عن الاستثمار الرياضي في مصر وقال: "أتمنى زيادته في مصر سيضيف الكثير للرياضة".

وشدد "الاستثمار الرياضي رائع جدا وعقب نهاية جائحة كورونا أتمنى أن يكون هناك مزيدا من الاستثمار الرياضي في مصر".

وعن ميزانية سموحة قال: "نحن مررنا بمرحلتين الأولى كانت قبل عام 1998 وكانت الميزانية هي 2 مليون و750 ألف جنيه بسبب رحلات الحج والعمرة، وظلت الميزانية ترتفع إلى أن وصلت لـ400 مليون جنيه".

وواصل "كان لدينا فائض في الميزانية وصل لـ68 مليون جنيه ولكن للأسف بعد جائحة كورونا انخفضت إيراداتنا بـ160 مليون جنيه وانخفضت في السنة الثانية للجائحة كذلك".

وأكمل "نحاول تدارك ما حدث لأننا ننفق على 40 لعبة رياضية ولدينا النادي الاجتماعي كذلك".

وأضاف "نعمل على إنشاء شركة سموحة العقارية وكذلك تطوير فرعنا في برج العرب، وهناك فندق سيضخ للنادي 16 مليون جنيه سنويا، وكنا نعمل على إنشاء محطة وقود لكن بعض القوانين عطلت المشروع الآن".

وتابع فرج عامر "نحاول دعم ميزانية فريق الكرة ونعتمد على اللاعبين الشباب الذين نبيعهم بأرقام كبيرة بعد ذلك".

وأردف رئيس سموحة حديثه "رغم الجائحة لكننا خفضنا ميزانيتنا بنسبة 30% لكننا حافظنا على الاستثمار في بعض المجالات ومنها فريق الكرة".

وأتم "كرة القدم ساهمت في رفع نادي سموحة وضخ المزيد من الاستثمارات فيه ونعمل على إحداث المزيد من التطوير".